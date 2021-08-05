عضو بالجمعية المصرية للاقتصاد يكشف مميزات العملات البلاستيكية

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استعرض الدكتور على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أهم المعلومات عن العملات البلاستيكية غير النهائية المرتقب صدورها.

وقال «الإدريسي»، خلال لقاء مع الإعلامي محمد جاد، ببرنامج «صباح البلد» على صدى البلد، إن فكرة العملة البلاستيكية ليست جديدة على مستوى الاقتصاد العالمي.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أنه في عام 1988 كانت أستراليا أولى الدول على مستوى العالم التي استطاعت إصدار عملة بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن العملة ليست بلاستيكية بالمعنى المُتعارف عليه، لكنها مادة من مشتقات البلاستيك.

وكشف «الإدريسي» أن العملة البلاستيكية تحافظ على البيئة، كما أنها تعمل على انخفاض معدلات التلوث، وتقل نسبة التلف بها، وتحافظ على شكلها، حيث يصعب تزويرها، مضيفًا أن أكثر من 25 دولة على مستوى العالم تطبق الفكرة.

وتابع أن اتخاذ اتجاه العملة البلاستيكية يجعل مصر من أولى الدول على مستوى القارة الإفريقية التي تخطو هذه الخطوات، مشيرًا إلى أن المطبعة الجديدة في العاصمة الإدارية ستبدأ في شهر 11 المقبل بإصدار فئة الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا، وتدريجيًا ستظهر جميع العملات الأخرى.