حملات مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات وإيقاف البناء المخالف ، ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة الجميع

وفي هذا الإطار شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية ، أسفرت الحملة عن التحفظ على ١٦ إشغال تتمثل في كراسي وترابيزات وبراميل وحواجز حديدية وخلافه، فضلاً عن إزالة وفك شريط إنارة بدون ترخيص بطريق موقف المنصورة وتوقيع غرامة مالية على المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بشن حملة لرفع الإشغالات بنطاق الحى ، وأثناء المرور الميدانى علي شوارع الحي تم إزالة طرابيزه تنس طاولة بأحد الشوارع بمنطقه الحريرى تسبب إعاقة لحركه الأهالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، وقسمى الرخص والإشغالات والإزالات وشرطة المرافق ، حملة مكبرة لإزالة ورفع كافة الإشغالات من الشوارع، وإزالة الإعلانات غير المرخصة بشوارع المدينة، لإعادة الإنضباط بشوارع المدينة.

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة بشوارع المدينة، أسفرت الحملة عن تحرير ٦ محاضر إشغال طريق ، وضبط ٤١ إشغال مخالف، ورفع ٨١ إشغال آخر، كما تم تحرير ٤ محاضر ضد مواطنين لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية.

وفي سياق متصل نفذت الأجهزة التنفيذية بالمركز ، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، تم خلالها إزالة مبانى بالدبش الأبيض على أرض زراعية بطريق أبو سمران علي مساحة 100 متر، كما تم إزالة غرفة بالطوب الأحمر بطريق أبو سمران علي مساحة 30 متر ، وتمت الإزالة كليا للمخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين، حملة لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية، أسفرت عن إزالة لسور وغرفة بالدبش الأبيض على مساحة 80 متر بعزبة بحر الهوا على الأرض الزراعية، وتمت الإزالة حتي سطح الأرض و إحالة المواطن غلي النيابة العسكرية،كما تم إزالة حالة تعدي أخرى عبارة عن غرفة بالطوب الدبش علي مساحة ٥٠ متر بالقرية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.