قطع المياه عن منطقتين بشبين القناطر

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الخميس عن قطع المياه بمناطق الدلتا والوكلاء بمدينة شبين القناطر لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه قطر 500 مم المغذي لتلك المناطق.

وأعلنت الشركة توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وتشغيل المحطة الارتوازية خلال فترة ضعف المياه.

وشهدت مدينة شبين القناطر قبل يومين تسربا لمياه الشرب بمنطقة ميدان المحطة لوجود كسر بخط المياه الرئيسى أمام محكمة شبين القناطر.

وقال خالد العرفى رئيس المدينة إنه على الفور تم التنسيق مع شركة المياه، وقسم الأزمات والكوارث بالتوجه لمكان العطل أمام محكمة شبين القناطر لسرعة الانتهاء والإصلاح، والذي تبين أنه كسر بخط المياه الرئيسي أمام المحكمة.

وتم إحضار سيارات الكسح الخاصة بالمجلس وشركة المياه، وجارٍ شفط المياه من الشارع بأكمله والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة اتخاذ اللازم نحو إصلاح العطل.