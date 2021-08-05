أدوية مخدرة ومنتهية الصلاحية.. حملة على الصيدليات ومراكز طبية في القليوبية

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ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي بمديري الصحة والسكان بالقليوبية خلال حملة على المراكز الطبية المخالفة كميات من الأدوية المجهولة المصدر وبدون فواتير ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وتم التحفظ على المضبوطات وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.

قال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة في القليوبية، إن الحملة شارك فيها التفتيش الصيدلي بعضوية الدكتور إمري عوض والدكتور أسامة محمد والدكتورة شيماء عزت مع لجنة من إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بشبرا.

واستهدفت الحملة ضبط سوق الدواء والمتلاعبين بحياة المواطنين وصحتهم وأسفرت الحملة عن وجود أدوية ومستحضرات طبية بمكان غير مرخص له بالحيازة بإجمالي 2225 أمبول، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية وأدوية مدرجة بجدول المخدرات بدون فواتير بإجمالي 45 أمبول وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وممنوع تداولها داخل القطر المصري بإجمالي 26 عبوة و39 برطمان به أقراص مجهولة المصدر، وأدوية منتهية الصلاحية بإجمالي 17 عبوة

وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية مدرجة بجدول المخدرات وتحتوي على مادة البرجبالين في عدد من الصيدليات العامة بإجمالى 900 قرص، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.

حملة على الصيدليات بالقليوبية