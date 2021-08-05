الفنان تامر علي يستعد لطرح أغنية «تانى علبة سجاير»

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يستعد المطرب والملحن تامر على، لطرح أغنية جديدة بعنوان «تانى علبة سجاير»، من كلمات محمد عطية، وألحان تامر على، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن إنتاج «نجوم ريكوردز».

وكان تامر على، طرح مؤخرًا أغنية «عيني ع الجمال»، وهى من ألحانه، وكلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع ومكساچ يحيي يوسف، وأغنية«ما قصرتش زمان» وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف.

تامر على تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

يذكر أن تامر على يُعد واحداً من أبرز وأشهر الملحنين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.