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حملات تموينية على المخابز البلدية بالقرنة غرب الأقصر

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حملات تموينية على المخابز البلدية بالقرنة غرب الأقصر حملات تموينية على المخابز البلدية بالقرنة غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على المخابز البلدية المدعمة، وبناء على تعليمات العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، قام حجازي النحاس نائب رئيس المركز بالتنسيق مع إدارتي ، والمتابعة الميدانية، بجولة ميدانية اليوم الخميس، تم خلالها المرور على المخابز البلدية المدعمة بدائرة المركز.

وخلال الجولة تم رصد استقرار الحالة التموينية، وأن المخابز المدعمة تعمل على الوجه المعتاد لصرف الخبز البلدي المدعم بموجب البطاقات التموينية دون أي مشكلات أو معوقات وبالأسعار الرسمية المقررة سعر الرغيف 5 قروش، وتم التأكد من جودة الدقيق ووزن رغيف الخبز وجودته.

المصرى اليوم

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