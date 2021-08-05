حملات تموينية على المخابز البلدية بالقرنة غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على المخابز البلدية المدعمة، وبناء على تعليمات العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، قام حجازي النحاس نائب رئيس المركز بالتنسيق مع إدارتي التموين، والمتابعة الميدانية، بجولة ميدانية اليوم الخميس، تم خلالها المرور على المخابز البلدية المدعمة بدائرة المركز.
وخلال الجولة تم رصد استقرار الحالة التموينية، وأن المخابز المدعمة تعمل على الوجه المعتاد لصرف الخبز البلدي المدعم بموجب البطاقات التموينية دون أي مشكلات أو معوقات وبالأسعار الرسمية المقررة سعر الرغيف 5 قروش، وتم التأكد من جودة الدقيق ووزن رغيف الخبز وجودته.