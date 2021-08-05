محافظ قنا يتفقد عددا من المجمعات الخدمية الحكومية بفرشوط ضمن «حياة كريمة»

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تفقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ،،عددا من مجمعات الخدمات الحكومية التي يجري تنفيذها بقري مدينة فرشوط، وذلك في إطار متابعته خطط تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري بقري محافظة قنا بعتباره الامتداد المُكمل لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، رافقه ذالدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة

تفقد محافظ قنا خلال جولته المجمعات الخدمية بقريتي الكوم الاحمر والعركي، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف إقامة مجمعات خدمية بالوحدات القروية وفقا لاحدث انظمة التطوير الحديثة التي تلبي متطلبات وتحقق طموحات اهالي القري في الحصول على الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر وبصورة تراعي خصوصية واحتياجات كل قرية على ان تضم هذه المجمعات الخدمات التي يحتاجها المواطنين في مكان واحد من وحدة محليه وتضامن إجتماعي وبريد وسجل تجاري وشهر عقارى واحوال مدنية وتامينات ومركز تكنولوجي ومركز خدمات تموينية وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة

وأوضح الداودي ان مجمع رفاعة بالكوم الاحمر مقام على مساحة ١٢٠٠ م٢ ومن المقرر ان يخدم ٤٣ الف و٤٠٠ نسمة بينما مجمع الخدمات قرية العركي مقام على مساحة ٨٠٠ م٢ وسيتفيد من الخدمات التي سيقدمها حوالي ٦٠ الف نسمة وذلك بتكلفة اجماليه للمجمعين تقدر بحوالي ١٩ مليون جنيه .

محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة