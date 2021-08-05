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محافظ الشرقية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالحسينية

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محافظ الشرقية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالحسينية محافظ الشرقية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالحسينية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري ،لإحداث نقلة نوعية وحضارية في مستوي الخدمات المقدمة لقاطنيه، لافتاً إلى أن الأعمال تسير على قدم وساق بقري مركز الحسينية، حيث تم تحديد 41 قرية و740 تابع، لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة للأفضل.

جاء ذلك خلال إجتماعه مع ممثلين عن الشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثاني الميداني، ومسؤولي القطاعات الخدمية المشاركة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ ،وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وخلال الإجتماع تم إستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حياه كريمة بقطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي، الشباب والرياضة، الأبنية التعليمية، الصحة، الإسعاف، الري، الإتصالات، الكهرباء ،التضامن الإجتماعي»، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم توفير الأراضي اللازمة لإقامة محطات رفع ومعالجة لمشروع الصرف الصحي، وجاري الإنتهاء من مد خطوط مياه وإنشاء شبكات ومحطات مياه جديدة، وأن الأعمال تسير بشكل منتظم وبقفزات سريعة عن الجدول الزمني المحدد بمختلف القطاعات، ويتم التنسيق أولاً بأول مع كافة الجهات لتذليل أي عقبات تقف أمام التنفيذ.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من قبل الشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثاني الميداني، والتنسيق الدائم والمستمر مع الأجهزة التنفيذية ،لتنفيذ مبادرة حياه كريمة بقرى مركز الحسينية، للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجاً ،و لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

المصرى اليوم

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