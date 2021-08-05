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تعرف على تذاكر العروض المسرحية فى 3 أيام

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تعرف على أسعار تذاكر العروض المسرحية فى 3 أيام تعرف على تذاكر العروض المسرحية فى 3 أيام

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يقدم البيت الفني للمسرح عددًا من العروض المسرحية، بدءًا من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل، وتقدم «المصري اليوم»، قائمة باسماء العروض واماكنها واسعار التذكرة فيها.

على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبدالصبور، يتم تقديم مسرحية «سيدة الفجر»، وتبدأ في تمم السابعة والنصف، وبطولة نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري. بدور، وفاء عبده، خالد يوسف، مصطفى عبدالفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمودين تأليف اليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف، فيما يبلغ ثمن التذكرة 25 جنيهًا.

أما على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، فتقدم مسرحية «الصندوق»، وتبلغ قيمة الذكرة 35 جنيهًا، وتدور أحداث العرض في إطار عبثى كوميدي حول مجموعة من الشخصيات في أزمة في مكان غير محدد الملامح وجميعهم لا يربط بينهم أي رابط لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من هذا المكان لتحقيق أحلامهم البسيطة، وبتطور الأحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وأزمتها الوجودية.

والعرض عن قصة أحلام الدمي لطه سادات، تأليف وأشعار محمد زناتي، تمثيل ياسر الطوبجي، ناصر شاهين، طه خليفة، أميرة عبدالرحمن، أحمد عبدالحي، محمد عبدالخالق، محمود فتحي، ديكور وملابس فادي فوكيه، موسيقى وألحان حسن زكي، ومن إخراج رضا حسنين.

أما بالنسبة للاطفال، فتقدم مسرحية «نجوم من خشب» على مسرح القاهرة للعرائس، في تمام السادسة والنصف، وتتراوح التذاكر ما بين 27 إلى 37 جنيهًا

فيما تبلغ تذكرة مسرحية «عفركوش» والتي تقدم على مسرح متروبول بالعتبة، 35 جنيها، وتبدأ في السابعة والنصف.

المصرى اليوم

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