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وصول الكراكة الهولندية العملاقه «تحيا » للعمل في مشروع الرمال السوداء

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وصول الكراكة الهولندية العملاقه «تحيا مصر» للعمل في مشروع الرمال السوداء وصول الكراكة الهولندية العملاقه «تحيا » للعمل في مشروع الرمال السوداء

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شهد بوغاز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بدء تفكيك الكراكة الهولندية «تحيا » لنقلها لمصنع الرمال السوداء بالشركة المصرية للرمال السوداء لبدء أعمال التكريك.
بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام للمحافظة، برفقة اللواء مجدي الطويل ،رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والعضو المنتدب، واللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمهندس رضا حماد، المدير التنفيذي لمشروع الرمال السوداء، بمتابعة مستمرة من اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

والكراكة الهولندية «تحيا مصر» أول كراكة في العالم تعمل بالطاقة الكهربائية، تزن 550 طنا صُممت خصيصا لشركة الرمال السوداء، بطاقة انتاجية 2500 طن رمال سوداء في الساعة، وهي جزء مهم لعملية تكريك الرمال السوداء.

وتم شحنها على سفينة من ميناء روتردام الهولندي وصولا لميناء الإسكندرية، ثم قطرها لمنطقة بوغاز البرلس وتم سحبها إلى منطقة التفكيك على الأرض، وجارٍ تفكيكها، استعدادا لنقلها إلى مصنع الركاز لتجميعها، لبدء أعمال التنجيم.

المصرى اليوم

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