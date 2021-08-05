أحمد الأحمر يعلق على الخسارة من فرنسا: التوفيق غاب عنا وهدفنا البرونزية

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أرجع لاعبو المنتخب الوطنى لكرة اليد، هزيمتهم أمام المنتخب الفرنسي، في المربع الذهبي إلى غياب التوفيق والحظ في العديد من الفرص التي سنحت للفريق أمام مرمى المنافس.

وقال أحمد الأحمر قائد الفريق: قدمنا كل شيء بشكل جيد وصحيح ولكن غاب عنا التوفيق، وتسديداتنا على المرمى لم تكن جيدة ما ساهم في خسارتنا المباراة كانت لدينا القدرة على الفوز بالمباراة وهو ما كنا نشعر به ولكنها الرياضة هكذا.

وأوضح الأحمر في تصريحات صحفية: سنحاول تدارك هذا سريعا ونحاول الفوز في المباراة المقبلة للعودة بميدالية إلى مصر.

وعما إذا كان فارق الخبرة لعب دوره في الخسارة، قال الأحمر: لا أعتقد ذلك، وإنما أعتقد أن غياب التوفيق كان وراء الهزيمة فقد أهدرنا العديد من الفرص أمام مرمى المنافس بشكل غير طبيعي وكان من الممكن أن نصنع الفارق. وفي المقابل لم يقع المنافس في هذه الأخطاء.

وأضاف: فريقنا له مستقبل كبير ففي غضون عامين أو 3 أعوام أصبح الفريق قادرا على المنافسة بعدما كان الخروج المبكر من البطولات يطارد الفريق.