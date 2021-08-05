أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ضياء جودة يخوض منافسات الترضية في المصارعة الحرة بالأولمبياد

Print
ضياء جودة يخوض منافسات الترضية في المصارعة الحرة بالأولمبياد ضياء جودة يخوض منافسات الترضية في المصارعة الحرة بالأولمبياد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأهل ضياء جودة لاعب الوطنى للمصارعة الحرة، لخوض منافسات أدوار الترضية في وزن تحت 125 كجم بدورة الألعاب الأولمبية رقم 32 طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يلعب جودة غدا مع نظيره الصيني زيهويل دينج، وفي حالة فوزه يلاقي بطل إيران حسين عمرو زير على الميدالية البرونزية.

وكان ضياء جودة قد خسر أمام جينو بيترياشفيلي بطل جورجيا والمصنف الأول عالميا في دور الـ16 بعدم التكافؤ بنتيجة 11-0، وتمتلك حتى الآن 3 ميداليات برونزية حصدها الأبطال هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية، وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي بـ 137 لاعبا ولاعبة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة قد شاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بـ 120 لاعبا ولاعبة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر في التصنيف الثاني

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر في التصنيف الثاني

رئيس المصري: نحسم موقف انضمام كريم العراقي للزمالك خلال ساعات

رئيس المصري: نحسم موقف انضمام كريم العراقي للزمالك خلال ساعات

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

«زي النهارده» مصرع الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق 17 أغسطس 1988

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم

رسميا .. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم