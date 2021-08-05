ضياء جودة يخوض منافسات الترضية في المصارعة الحرة بالأولمبياد

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تأهل ضياء جودة لاعب المنتخب الوطنى للمصارعة الحرة، لخوض منافسات أدوار الترضية في وزن تحت 125 كجم بدورة الألعاب الأولمبية رقم 32 طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يلعب جودة غدا مع نظيره الصيني زيهويل دينج، وفي حالة فوزه يلاقي بطل إيران حسين عمرو زير على الميدالية البرونزية.

وكان ضياء جودة قد خسر أمام جينو بيترياشفيلي بطل جورجيا والمصنف الأول عالميا في دور الـ16 بعدم التكافؤ بنتيجة 11-0، وتمتلك مصر حتى الآن 3 ميداليات برونزية حصدها الأبطال هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية، وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي بـ 137 لاعبا ولاعبة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة قد شاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بـ 120 لاعبا ولاعبة.