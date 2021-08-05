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أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مصطفي محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم والمُعار لصفوف جالاتا سراي التركي، حتى نهاية الموسم الجاري، لم يتواصل مع مجلس الإدارة خلال الفترة الأخيرة بخصوص إنهاء إعارته والعودة إلى النادي من جديد.

وأضاف عمرو أدهم، أن إدارة جالاتا سراي، لم تتواصل بإدارة الزمالك، من أجل إنهاء إعارة مصطفى محمد، وعودته لصفوف الفريق الأبيض مرة أخرى، خلال الفترة الجارية.

وشدد أدهم، على أن اللاعب مستمر مع جالاتا سراي، بشكل طبيعي ولا يوجد أي جديد حول عودته للزمالك.

يُذكر أن بعض التقارير الصحفية، أكدت في الأيام الماضية، على رغبة نادي جالاتا سراي، في عدم استكمال إعارة مصطفى محمد، بسبب تراجع مستوى اللاعب.