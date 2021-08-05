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جدة.. بلدية الجنوب تزيل مكاتب خدمات مخالفة بمخطط معارض الجوهرة

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الأمانة توعدت برصد جميع المخالفات واستكمال الاجراءات اللازمة حيالها

جدة.. بلدية الجنوب تزيل مكاتب خدمات مخالفة بمخطط معارض الجوهرة

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية اليوم مباني مخالفة عبارة عن مكاتب خدمات عامة ومكاتب تعقيب، والتي أقيمت بطريقة غير نظامية بمخطط معارض "الجوهرة" بجنوب المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد بن سراج الشافعي أن الفرق الميدانية وقفت على إزالة مباني مخالفة عبارة عن مكاتب للخدمات والتعقيب حيث تمت أعمال الإزالة بعد استكمال الإجراءات النظامية، بمساندة الجهات الأمنية.

وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية للمحافظة على الحقوق، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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