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مليون ريال نفقات جمعية "أبناء" ببريدة لصالح مستفيديها

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مليون ريال نفقات جمعية "أبناء" ببريدة لصالح مستفيديها مليون ريال نفقات جمعية "أبناء" ببريدة لصالح مستفيديها
تنوعت بين دعم وسداد فواتير وكسوة العيد وإيجارات منازل

مليون ريال نفقات جمعية 

جاوزت مصروفات جمعية "أبناء" لرعاية الأيتام ببريدة عن شهر يوليو ٢٠٢١م مبلغ ١١٣١.٦٦١ ريالًا، تنوعت بين دعم وسداد فواتير وكسوة العيد وإيجارات منازل إضافة إلى برنامج ساعد.

وبلغ إجمالي دعم المستفيدين ٥٧٨٫٧٥٠ ريالًا، فيما بلغت قيمة سداد الفواتير ٢٣٣٫٢٠٠ ريال، وبلغت كسوة عيد الأضحى المبارك٢٣٣٫٢٠٠ ريال، وسددت الجمعية إيجار منازل الأيتام بقيمة تجاوزت ٥٨٫٦٠٠ ريال، فيما بلغت قيمة برنامج ساعد لشهري يوليو ٢٧٫٩١١ريالًا.

وأكد رئيس مجلس إدارة أبناء أحمد بن سليمان السعيد، أن جميع العاملين في الجمعية يعملون كالفريق الواحد لتطوير برامج الدعم لأبنائناالأيتام، مقدمًا شكره لكل من دعم الجمعية بمال أو جهد وغيره، سائلاً الله أن يبارك في الجهود المبذولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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