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21 محضرًا للتجار المخالفين في بلطيم

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21 محضرًا للتجار المخالفين في بلطيم 21 محضرًا للتجار المخالفين في بلطيم

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أكد اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على ضرورة استمرار شن الحملات التموينية المكبرة بالمدينة والقرى لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والإعلان عن الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين .

وأشار إلى شن حملة مكبرة للتفتيش على المحلات التجارية بالمدينة، بحضور كلا من - الطب البيطرى -الصحة- رخص المحلات- الطب البيطرى، مدعومة بقوات الأمن، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير ٢١ محضرا متنوعا ما بين صحة وتموين، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال التجار المخالفين، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفورى مع أي بلاغ عن الغش التجارى حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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