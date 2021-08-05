إدخال 10 خدمات طبية جديدة بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر

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أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر عن ادخال 10 خدمات طبية متطورة وجديدة لأول مرة بمستشفيات الهيئة، ومنها حورس التخصصي، طيبة التخصصي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، الكرنك الدولى، في محافظة الأقصر .

واوضحت أن الخدمات الطبية إجراء عمليات بدون جراحة لمعالجة أمراض الأوعية الدموية والشريان الأورطي البطني للمرضى، بتقنيات CERAB, EVAR، جراحات الرأس والرقبة والفكين باستخدام تقنية ثلاثي الأبعاد《3D، جراحات علاج تشوهات العمود الفقري، جراحات علاج التشوهات العظمية للأطفال، إعادة توصيل أطراف مبتورة بتر كامل، وبنسبة نجاح عالية.

كما تضمنت الخدمات الطبية الجديدة عمليات القسطرة الطرفية، مناظير تشخيصية وعلاجية، تركيب مفاصل صناعية، مناظير عظام وإصابات ملاعب، وجراحات السمنة باستخدام المنظار لتحويل المسار وتدبيس المعدة .

وتابعت أن كل الخدمات الطبية، تقوم هيئة الرعاية الصحية بتوفيرها لخدمة المرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بأقرب مكان داخل نطاق الاقصر؛ لتخفيف العبء على المريض .