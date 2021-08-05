لجهودهم المتميزة.. محافظ الفيوم يُكرم اللجنة المركزية لمكافحة كورونا وإدارة العلاج الحر

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كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الخميس، أعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، لجهودهم المتميزة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذا تفانيهم في آداء مهام عملهم والواجبات الوظيفية المنوطة بهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور محمد صفاء مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بكلية الطب جامعة الفيوم، ومديرى المستشفيات والاخصائيين ومديري ورؤساء الأقسام بمديرية الصحة.

أشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن تكريم أعضاء اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا وإدارة العلاج الحر، يأتي في إطار خطة المحافظة لتكريم الكوادر المتميزة بكافة القطاعات الخدمية تحفيزاً لهم لمواصلة رحلة العطاء والإبداع بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، لافتاً إلى أنه سيتم تكريم أطقم التمريض والإداريين المتميزين سواء بالمستشفيات الحكومية أو الجامعية الأسبوع القادم.

ومن جهته أشاد محافظ الفيوم، بجهود العاملين بمديرية الصحة والجامعة والتأمين الصحي، وكافة الأطقم الطبية لإحساسهم بالمسئولية المجتمعية في التصدى لجائحة فيروس كورونا التي ألمت بالبلاد، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة تلك الأزمة، معرباً عن خالص شكره وتقديره للدكتور ياسر حتاته عميد كلية طب الفيوم، والدكتورة هبة عاطف المدير السابق لفرع التأمين الصحي بالفيوم، لجهودهما المتميزة في مواجهة تلك الجائحة.

وأكد المحافظ على إستمرار التنسيق والتعاون المتبادل بين كافة المستشفيات والعمل من خلال الفريق الواحد، لتوفير خدمة طبية وعلاجية مناسبة لكافة المرضي، موضحاً أن تقديم الخدمة الطبية يتم من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي إتاحة الخدمة، وجودة الخدمة، وتكلفة الخدمة.

وكشف «الأنصاري» أن القطاع الصحى بالفيوم استطاع أن يقوم بمهام عمله، وكذا تقديم كافة الخدمات الطبية، في ظل الظروف الصعبة والامكانيات المتاحة، مشيداً بدور مستشفى الفيوم الجامعى خلال الفترة الماضية والتى ضربت مثلاً في التعاون وسرعة الاستجابة، فضلاً عن دورها الهام والحيوي في التصدى لجائحة فيروس كورونا.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم بتكثيف عمل القوافل الطبية والتركيز على الأطراف والأماكن النائية بالمحافظة، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة وبعض الجهات الأخري سواء كانت حكومية أو مؤسسات المجتمع المدنى، في تنفيذ عدد من القوافل الطبية، لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالينا بتلك المناطق.

ولفت المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إلي أن وكيل وزارة الصحة، استعرض تقريراً تفصيلياً حول جهود مديرية الصحة، تضمن الأعمال والتطويرات الإنشائية لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الآوانة الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض أعمال عدد من المبادرات الرئاسية كمبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة متابعة حالات العزل المنزلى، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، وعدد من الرسومات البيانية التي توضح الموقف الوبائي خلال الموجة الأولى والثانية والثالثة، وعدد المطعمين بلقاح كورونا، وعدد مراكز التطعيم، ومراكز تطعيم المسافرين، وإجراءات العزل المنزلى، وعدد فرق الزيارات المنزلية، وموقف الأكسجين ونسب الاستهلاك.