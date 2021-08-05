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عرض «للإيجار» في نادي السينما الإفريقية بالهناجر 7 أغسطس

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عرض «للإيجار» في نادي السينما الإفريقية بالهناجر 7 أغسطس عرض «للإيجار» في نادي السينما الإفريقية بالهناجر 7 أغسطس

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يعرض نادي السينما الأفريقية بسينما الهناجر السبت 7 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءا فيلم للإيجار الحاصل على جائزة أفضل ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية للدورة العاشرة مارس 2021.

الفيلم سيناريو وإخراج إسلام بلال، بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، شيري عادل، ياسر الطوبجي، عصام السقا، هايدي رفعت، أشرف مهدي، إنتاج محمد دياسطى، محمد الحمادي، تصوير رامي سالم.

وتدور أحداث الفيلم حول خالد الذي يتم انتدابه من قبل العمل لفرع الإسكندرية لمدة شهر عوضاً عن موظف قام الانتحار في ظروف غامضة إلى أن يعين موظف أخر بدلا منه، ليسكن مع مختار عبدالحى في شقته «قبطان بحري متقاعد» يعيش بمفردة في الشقة التي تطل على البحر، ليدخل خالد في رحلة مليئة بالمواقف والغموض فيما يخص حياة مختار والشقة التي يسكن بها وكذلك معرفة سبب قدوم الموظف الذي اتى مكانه في العمل على الانتحار. ويعقب الفيلم ندوة بحضور المخرج إسلام بلال وبعض أبطال الفيلم.

كما يعرض الفيلم بنادي السينما الأفريقية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت 15 أغسطس الساعة السابعة مساءا. ويعقب الفيلم ندوة>

المصرى اليوم

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