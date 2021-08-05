لخدمة كبار السن.. محافظ القليوبية يتابع التشغيل التجريبي لمصاعد الديوان العام (صور)

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تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، التشغيل التجريبى للمصاعد الكهربائية الجديدة، بعد الإنتهاء منها وتشغيلها، لخدمة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة من الموظفين والمواطنين المترددين على الديوان العام لإنهاء مصالحهم، ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يواكب ٣٠أغسطس الجاري، ذكرى افتتاح القناطر الخيرية.

يذكر أن المبنى كان مصمما بدون مصاعد كهربائية، مما يشكل صعوبة أمام كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وجاء إنشاؤها إستجابة من المحافظ لطلبهم، حيث كلف مركز بحوث الإسكان وهئية الأبنية التعليمية بتصميم 2 مصعد كهربائي للديوان العام ضمن أعمال التطوير الجاري إنشائها بالمبني، بالاضافة إلى أنه جاري إنشاء وتركيب مصعد كهربائي لكبار الزوار والضيوف بالديوان العام.

وقال بيان صحفي، إنه تم الإنتهاء من إنشاء طابق خامس بديوان عام المحافظة بعد إحتياج المحافظة لهذا التوسع نظرا لإستحداث إدارات جديدة من بينها وحدة المتغيرات المكانية، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية GIS، بالإضافة إلى مكاتب أخرى للإدارات التابعة للديوان، بالإضافة أنه جاري أعمال تجديد وتغيير واجهات مبنى المحافظة، والتي لم يتم تجديدها منذ عشرات السنين.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بالشكل الجمالي والحضاري وخلق بيئة جيدة لإنتظام العمل الإداري بالمحافظة.

ورافق المحافظ خلال تفقده اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندسة هالة شندي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

محافظ القليوبية يتابع التشغيل التجريبي لمصاعد الديوان العام

محافظ القليوبية يتابع التشغيل التجريبي لمصاعد الديوان العام

محافظ القليوبية يتابع التشغيل التجريبي لمصاعد الديوان العام

محافظ القليوبية يتابع التشغيل التجريبي لمصاعد الديوان العام

محافظ القليوبية يتابع التشغيل التجريبي لمصاعد الديوان العام