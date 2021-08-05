ضبط ٣٩ طن مخللات داخل مصنع دون ترخيص في حملة تموينية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين بلبيس حملة تفتيشية على الأسواق والمخابز، أسفرت جهودها عن تحرير المحضر١٦٤٩٨جنح بلبيس ضد «م. ص .ع، صاحب مصنع مخللات بالمنطقة الصناعية بالزوامل لعدم الترخيص، وتم التحفظ على الآتى: ١٢طن مخلل داخل براميل معدة للبيع، و٣ أطنان ملح طعام، و٢٤ طنا داخل براميل مخللات تحت التجهيز.

كما تم تحرير المحضر١٦٤٩٩ضد «ع. م .ع» صاحب مخزن بطريق العاشر، لحيازته أسمدة ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية، كما قامت الحملة بتحرير ١٧ محضرا ضد المخابز المخالفة، لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتوقف جزئي عن الإنتاج وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم تقديم سجل تجارى، وعدم وإنتاج خبز ناقص وزن وعدم نظافة أدوات العجن.