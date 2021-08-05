أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط ٣٩ طن مخللات داخل مصنع دون ترخيص في حملة تموينية بالشرقية

Print
ضبط ٣٩ طن مخللات داخل مصنع دون ترخيص في حملة تموينية بالشرقية ضبط ٣٩ طن مخللات داخل مصنع دون ترخيص في حملة تموينية بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين بلبيس حملة تفتيشية على الأسواق والمخابز، أسفرت جهودها عن تحرير المحضر١٦٤٩٨جنح بلبيس ضد «م. ص .ع، صاحب مصنع مخللات بالمنطقة الصناعية بالزوامل لعدم الترخيص، وتم التحفظ على الآتى: ١٢طن مخلل داخل براميل معدة للبيع، و٣ أطنان ملح طعام، و٢٤ طنا داخل براميل مخللات تحت التجهيز.

كما تم تحرير المحضر١٦٤٩٩ضد «ع. م .ع» صاحب مخزن بطريق العاشر، لحيازته أسمدة ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية، كما قامت الحملة بتحرير ١٧ محضرا ضد المخابز المخالفة، لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتوقف جزئي عن الإنتاج وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم تقديم سجل تجارى، وعدم وإنتاج خبز ناقص وزن وعدم نظافة أدوات العجن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين: ضخ 231 مليون جنية عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو الماضي

التموين: ضخ 231 مليون جنية عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو الماضي

«التموين» تستعد للموجة الرابعة من «كورونا» بزيادة المخزون الاستراتيجي وإمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع

«التموين» تستعد للموجة الرابعة من «كورونا» بزيادة المخزون الاستراتيجي وإمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع

التموين :ضبط 1380 قضية متهوعة أبرزها ضبط 4 طن "أسماك فيليه ودواجن "غير صالحة

التموين :ضبط 1380 قضية متهوعة أبرزها ضبط 4 طن "أسماك فيليه ودواجن "غير صالحة

«التموين»: 9 آلاف متقدم حتى الآن للمرحلة الرابعة لـ«جمعيتي» بالمحافظات

«التموين»: 9 آلاف متقدم حتى الآن للمرحلة الرابعة لـ«جمعيتي» بالمحافظات