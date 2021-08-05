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محافظ قنا يتابع أعمال تنفيذ تطوير مدرسة الحاج سلام الابتدائية بفرشوط

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تفقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، الخميس، المبنى الجديد الملحق بمدرسة الحاج سلام الابتدائية بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القرى الاكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشه المواطنين ودعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية تنفيذاً لاستراتيجية 2030، وذلك برفقة الدكتور علاء شاكر مدير وحدة حياة كريمة بقنا وعدد من القائمين على المنظومة التعليمية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعاين الداودي خلال جولته مكونات المبنى الملحق، موضحا أنه جرى الانتهاء منه بنسبة 100٪ وهو مكون من خمسة طوابق تضم ٩ فصول دراسية تستوعب أكثر من ٤٠٠ طالب جديد من أهالي القرية بالإضافة إلى عدد ٥ حجرات إدارية ودورات مياه مخصصة للبنين فقط وأخرى للبنات وثالثة لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى غرفة لمصادر ومناهل المعرفة ومعمل، لافتا إلى أن التكلفة الاجمالية تقدر بحوالي ٣ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه.

وأكد على اهتمام المحافظة بالتوسع في إنشاء المدارس الجديدة بما يسهم في حل مشكلة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، وخفض نسبة كثافات الطلاب داخل الفصول، الأمر الذي يساعد على خلق مناخ جيد للطلاب وللقائمين على العملية التعليمية.

محافظ قنا يتفقد مدرسة الحاج سلام بفرشوط
محافظ قنا يتفقد مدرسة الحاج سلام بفرشوط
محافظ قنا يتفقد مدرسة الحاج سلام بفرشوط
محافظ قنا يتفقد مدرسة الحاج سلام بفرشوط

المصرى اليوم

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