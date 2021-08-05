التعليم : تحصين 61 % من طلاب المدارس
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط 102 بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس...
مكة المكرمة : الوطن
26 ذو الحجة 1442 هـ
كثفت وزارة الصحة من جولاتها التفتيشية على المؤسسات الحكومية والخاصة إنفاذا لتعميم مركز القيادة والتحكم نظرًا لأهمية تقديم الخدمة...
المدينة المنورة : سعد الحربي
25 ذو الحجة 1442 هـ
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تواصل بلدية محافظة فيفاء استنفارها لليوم الثالث على التوالي لفتح الطرق وإزالة الانهيارات الصخرية ومخلفات سيول الأمطار الغزيرة...
جازان : عبدالرحمن الفيفي
25 ذو الحجة 1442 هـ
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أنه تم ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية، لجميع مكاتب التعليم وذلك لتوزيعها...
الرياض : الوطن
25 ذو الحجة 1442 هـ