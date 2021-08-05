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التعليم : تحصين 61 % من طلاب المدارس

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مكة : ضبط 102 مخالفا لتعليمات الحجر الصحي

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط 102 بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس...

ddfc048e1e.jpg‏مكة المكرمة : الوطن
f13008f5a4.jpg26 ذو الحجة 1442 هـ

جولات تفتيشية على المؤسسات الصحية

كثفت وزارة الصحة من جولاتها التفتيشية على المؤسسات الحكومية والخاصة إنفاذا لتعميم مركز القيادة والتحكم نظرًا لأهمية تقديم الخدمة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : سعد الحربي
icon-clock.png25 ذو الحجة 1442 هـ
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انهيارات تقطع الطرق بفيفاء

تواصل بلدية محافظة فيفاء استنفارها لليوم الثالث على التوالي لفتح الطرق وإزالة الانهيارات الصخرية ومخلفات سيول الأمطار الغزيرة...

icon-byline.pngجازان : عبدالرحمن الفيفي
icon-clock.png25 ذو الحجة 1442 هـ

ترحيل 3.5 ملايين مقرر بالرياض

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أنه تم ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية، لجميع مكاتب التعليم وذلك لتوزيعها...

icon-byline.pngالرياض : الوطن
icon-clock.png25 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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