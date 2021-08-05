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اعتبروا أن إقدامه على الخطوة سيكون سيئاً للبلاد

أظهر استطلاع أجرته "جامعة كوينيبياك" ونشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن غالبية الأميركيين لا يؤيدون ترشح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وأوضح الاستطلاع، أن 60 في المئة من المستطلعين ذكروا أنه سيكون أمراً سيئاً للبلاد إذا قرر "ترامب" الترشح لمنصب الرئيس في عام 2024، فيما رأى 32 في المئة من المشاركين أن حملة "ترامب" لانتخابات 2024 ستكون مفيدة للبلاد، وفقاً لـ"الشرق".

وبين الاستطلاع أن 49 في المئة من المشاركين يعتقدون أن "ترامب" سيرشح نفسه للرئاسة في نهاية المطاف، بينما توقع 39 في المئة أنه لن يفعل ذلك، بينما أجاب 12 في المئة أنهم ليس لديهم رأي حيال ذلك.