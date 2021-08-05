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60 % من الأمريكيين لا يؤيدون ترشح "" للرئاسة في 2024

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60 % من الأمريكيين لا يؤيدون ترشح "ترامب" للرئاسة في 2024 60 % من الأمريكيين لا يؤيدون ترشح "" للرئاسة في 2024
اعتبروا أن إقدامه على الخطوة سيكون سيئاً للبلاد

60 % من الأمريكيين لا يؤيدون ترشح

أظهر استطلاع أجرته "جامعة كوينيبياك" ونشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن غالبية الأميركيين لا يؤيدون ترشح الرئيس الأميركي السابق دونالد في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وأوضح الاستطلاع، أن 60 في المئة من المستطلعين ذكروا أنه سيكون أمراً سيئاً للبلاد إذا قرر "ترامب" الترشح لمنصب الرئيس في عام 2024، فيما رأى 32 في المئة من المشاركين أن حملة "ترامب" لانتخابات 2024 ستكون مفيدة للبلاد، وفقاً لـ"الشرق".

وبين الاستطلاع أن 49 في المئة من المشاركين يعتقدون أن "ترامب" سيرشح نفسه للرئاسة في نهاية المطاف، بينما توقع 39 في المئة أنه لن يفعل ذلك، بينما أجاب 12 في المئة أنهم ليس لديهم رأي حيال ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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