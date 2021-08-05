أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي يمنحان 8 منظمات غير ربحية مِنَحاً مالية

Print
مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي يمنحان 8 منظمات غير ربحية مِنَحاً مالية مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي يمنحان 8 منظمات غير ربحية مِنَحاً مالية
لتعزيز المسؤولية الاجتماعية.. فيما يشمل الرياض ومكة والمدينة والقصيم

مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي يمنحان 8 منظمات غير ربحية مِنَحاً مالية

منحت مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي، عبر برنامج "أهالينا للاستثمار الاجتماعي" في دورته الثالثة، 8 منظمات غير ربحية، مِنَحاً مالية بمبلغ إجمالي تجاوز (1.200.000) ريال، شملت مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم.

وعدّت الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله الرئيس التنفيذي للمؤسسة خلال حفل افتراضي، بحضور ممثلي البنك الأهلي السعودي والمنظمات غير الربحية الممنوحة، المنظمات الفائزة بهذه الدورة من البرنامج، شركاء في النجاح لتنفيذ المشاريع وتعزيز قدرات الفئات الأقل دخلًا، وتمكينهم للدفع بعجلة التنمية، عبر تمكين 270 مستفيدًا في كل من: منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم.

وأكدت أن مؤسسة الملك خالد لن تألو جهدًا في الاستمرار بذات النهج في تعزيز شراكاتها المستدامة والناجحة مع مختلف القطاعات، مستحضرةً ثقافة الغرس والعطاء والإيثار، وتمكين منظمات القطاع غير الربحي من الوصول للأهداف المنوطة به، وتعزيز منظومة المسؤولية الاجتماعية في ظل رؤية المملكة 2030.

من جانبها، أشارت نائب الرئيس التنفيذي رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي بسمة عبد العزيز الجوهري، إلى نجاحات برنامج "أهالينا للاستثمار الاجتماعي" في دورته الثالثة للعام الثاني على التوالي، الذي يسعى لتنمية قدرات المؤسسات غير الربحية، من خلال دعم مشاريعها التنموية لتنمية المجتمعات، بتوليد فرص العمل للمستفيدين من هذه الجهات، ورفع جودة الخدمات التنموية المقدمة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان

أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان

جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية

"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا