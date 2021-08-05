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"جانتس": إيران تهدد العالم وإسرائيل مستعدة لمواجهتها

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"جانتس": إيران تهدد العالم وإسرائيل مستعدة لمواجهتها "جانتس": إيران تهدد العالم وإسرائيل مستعدة لمواجهتها
أشار إلى أنها تشكل تحديًا متعدد الجبهات لتل أبيب

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم (الخميس): "إن إيران تهدد إسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره، وإن إسرائيل مستعدة لاتخاذ إجراءات لمواجهتها".

وذكر "جانتس" لموقع "واي نت" الإلكتروني، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "إيران تسعى إلى تشكيل تحدّ متعدد الجبهات أمام إسرائيل، إذ تحشد قواتها في لبنان وقطاع غزة، وتنشر الميليشيات في سوريا والعراق، وتبقي على مناصريها في اليمن".

واعتبر أن "إيران مشكلة عالمية وإقليمية وتحدّ لإسرائيل"، وفقاً لـ"فرانس 24".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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