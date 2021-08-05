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استمرار الموجة الحارة في المنيا.. ومسؤول: الزراعات الصيفية لم تتأثر

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استمرار الموجة الحارة في المنيا.. ومسؤول: الزراعات الصيفية لم تتأثر استمرار الموجة الحارة في المنيا.. ومسؤول: الزراعات الصيفية لم تتأثر

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استمرت الموجة الحارة، بمدن وقرى المنيا، وأثرت بالسلب على الحركة اليومية للمواطنين، ومواقع الخدمات، مما دفع أجهزة المحافظة من إعلان حالة الطوارئ .

أكد المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، على عدم تأثر الزراعات الصيفية بالموجه الحارة، مؤكدا تناسب زراعات الذرة الشامية، والرفيعة، وفول الصويا، والفاكهة، مع درجات الحرارة .

وقال «رضوان» في تصريحات صحفية لـ «المصري اليوم» إن هناك انفراجة في حل أزمة الأسمدة، وتوزيعها على الجمعيات التعاونية لصرف مخصصات الأسمدة للمزارعين للزراعات الصيفية .

وأضاف «رضوان» لا توجد أي مشكلات تتعلق بري الزراعات الصيفية، وانتظام المناوبات في مواعيدها.

المصرى اليوم

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