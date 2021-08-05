الناجي الوحيد من عصر الديناصورات.. «تواتارا» تثير العلماء مجددًا

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أذهلت زواحف الـ«تراتارا» العلماء مجددًا بعد توصل فريق من الباحثين في نيوزلندا إلى معلومات مثيرة تتعلق بالزواحفالمشتهرة بأنها الناجي الوحيد من عصر الديناصورات؛ لكونها عاشت في عصر الديناصورات منذ حوالي 225 مليون عاما، ونجت من الانقراض حتى الآن.

و تفاجأ الباحثون النيوزيلنديون بسرعة حركة الحيوانات المنوية لهذه الزواحف النادرة، التي تشبه السحالي وتعيش في نيوزلندا فقط.

وحسبما ذكرت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية «البريطانية، الخميس، فقد لفت انتباه الباحثين سرعة الحيوانات المنوية لـ»تواتارا«، حيث تفوقت على باقي أنواع الزواحف التي خضعت للدراسة حتى الآن.

ويعتبر العلماء «تواتارا» أو الـ«طراطرة»، الزاحف الوحيد الذي عاصر الديناصورات منذ حوالي 225 مليون عاما وأفلت من الانقراض حتى الآن.

وتعيش «تواتارا»، التي كانت منتشرة في جميع أنحاء نيوزيلندا، الآن بشكل أساسي على مجموعة من الجزر النائية

وتتسم «تواتارا» ببطء حركتها ونموها؛ إذ تحتاج 16 شهرا لكي يفقس بيضها، و35 عاما ليصل طولها إلى نصف متر، فيما قد يصل متوسط أعمارها إلى أكثر من 100 عام.

تستطيع «تواتارا» الإحساس بضوء الشمس على الرغم من تغطيتها بالحراشف التي يعتقد العلماء أنها ربما تقي عين الطراطرة الثالثة من حرارة الشمس الزائدة .

وتتسم الـ«تواتارا» بأن لها صفان من الأسنان في الفك العلوي وصف من الأسنان في الفك السفلي، ويصل طول التواتارا مترين تقريبا أو 80 سنتيمتر تقريباً. وتعيش في البرية.

ويتعرض وجود هذه الزواحف اليوم لتهديدات بسبب الاحتباس الحراري، الذي يؤدي إلى نمو معظم الأجنة إلى ذكور، مما يحدث خللا ينجم عنه تناقص في الإناث القادرات على الإنجاب؛ لذا يسعى علماء في نيوزيلندا لإيجاد حل لهذه المشكلة، من خلال إحداث بنوك لتجميد الحيوانات المنوية والبيضات الخاصة بالحيوانات المهددة بالانقراض، لاستخدامها في حال حدوث خلل بالتركيبة الجنسية لتلك الكائنات.

في السياق ذاته نجح الباحثون _حتى الآن_في تجميد حيوانات منوية وبيضات 40 زوجا من زواحف «تواتارا»، حيث ستخضع لدراسات مكثفة سعيا لحماية هذا النوع من الانقراض