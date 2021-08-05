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لجنة المصالحات بمحافظة قنا تتبرع بالدم للمرضى بمستشفى «أورام الأقصر»

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لجنة المصالحات بمحافظة قنا تتبرع بالدم للمرضى بمستشفى «أورام الأقصر» لجنة المصالحات بمحافظة قنا تتبرع بالدم للمرضى بمستشفى «أورام الأقصر»

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زار وفد من كبار وشيوخ لجنة المصالحات بمحافظة قنا، مقر مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة، وذلك لدعم عشرات الآلاف من مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفي بصورة يومية، كما تبرعوا بالدم فى بنك الدم داخل المستشفى .

وقام الأطباء وفريق العلاقات العامة بالمستشفى بتنظيم جولة لوفد لجنة المصالحات بمحافظة قنا، فى أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف العمليات، وكذلك العمل في بنك الدم ومعمل الباثولوجي وكافة الغرف المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية من حول العالم، وقرروا جميعاً التبرع بالدم لصالح المرضى والتأكيد على جميع زوار المستشفى بأهمية وضرورة التبرع بالدم لخدمة جميع المرضى .

وعبّر كبار وشيوخ لجنة المصالحات بمحافظة قنا، عن سعادتهم بتلك الزيارة لأول صرح طبي عالمي لعلاج السرطان بصعيد ، والتي بُنيت وجُهزت وفق أعلى المستويات الطبية في جنوب مصر، لتقديم الخدمة العلاجية المجانية لصالح المرضي من أبناء الصعيد، وأكد الوفد على مواصلة سلسلة زيارات رجال لجان المصالحات بمختلف أنحاء الصعيد، وأشادوا بمستوى التجهيزات وخدمة الأطفال داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة .

ومن جانبه أكد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أن تلك الزيارات المميزة من رجال لجان المصالحات تساهم بشكل أكبر فى دعم المستشفى الأولى فى الصعيد لخدمة مرضى السرطان الكبار والصغار، موجهاً الشكر لهم على زيارتهم المميزة والتى قدموا فيها دعم على طريقتهم الخاصة بالتبرع بالدم صالح المرضى.

المصرى اليوم

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