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الأهلي يُبلغ «نجمه» بالرحيل

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الأهلي يُبلغ «نجمه» بالرحيل الأهلي يُبلغ «نجمه» بالرحيل

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، رحيل المهاجم مروان محسن، عن صفوف الفريق الاحمر، في نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار المدير الفني للأهلي، بالاستغناء عن خدمات مروان محسن، نظرًا للتراجع الكبير في مستوى اللاعب وفشله في إثبات جدارته مع الفريق طوال الفترة الماضية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي النادي الأهلي أبلغوا مروان محسن برحيله عن الفريق في نهاية الموسم الجاري، نظرًا لرغبة المدير الفني في عدم استمراره مع الفريق في الموسم الجديد، لعدم الحاجة إلى خدماته الفنية.

ويدرس مروان محسن العروض المقدمة له من أندية الدوري الممتاز على رأسها فاركو وسيراميكا كليوباترا، لاختيار أفضلها تمهيدًا لها بداية من الموسم المقبل.

يُذكر أن مروان محسن لعب مع الأهلي هذا الموسم 12 مباراة في مسابقة الدوري، لم يحرز خلالها أي هدف وصنع هدفين.

المصرى اليوم

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