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فخر الدين بن يوسف يكشف موقفه من تجديد عقده مع الإسماعيلي

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فخر الدين بن يوسف يكشف موقفه من تجديد عقده مع الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف يكشف موقفه من تجديد عقده مع الإسماعيلي

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كشف التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن موقفه من تجديد عقده مع الإسماعيلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال «بن يوسف»، في تصريحات صحفية : «مدّدت عقدي مع الإسماعيلي حتى نهاية الشهر الجاري وانتهاء الدوري، قررت خوض المغامرة مع إيهاب جلال وجهازه، وانا سعيد بذلك».

وعن موقفه من تجديد عقده، قال : «كل شيء مفتوح من أجل الاستمرار أو الرحيل، لكن يبقى كل التركيز مع النادي الإسماعيلي في باقي المباريات».

يُذكر أن «بن يوسف» يقدم مستوى مميزًا مع الإسماعيلي هذا الموسم، حيث أحرز 10 أهداف وصنع هدفين في 25 مباراة لعبها مع الفريق في بطولة الدوري.

المصرى اليوم

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