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موجة الطقس الحار تواصل ضرب الإسكندرية.. والمواطنون يلجأون للكورنيش (صور)

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واصلت موجة الطقس الحار ضرب محافظة الإسكندرية، الخميس، وسجلت درجة الحرارة العظمى نحو بين ٣٤ درجة مئوية وساهم ارتفاع نسبة الرطوبة التي تخطت 60% في شعور المواطنين بالحر.

ودفعت الموجة الحارة للمواطنين إلى الهروب إلى كورنيش المدينة بحثا عن نسيم الهواء، فيما شهدت الشواطئ إقبال متزايد من المواطنين وساهمت رحلات اليوم الواحد التي تأتي من المحافظات المجاورة والأقاليم في زحام شديد بشواطىء شرق الإسكندرية.

وفى سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الاسكندرية استمرار فتح البوغاز أمام حركة الملاحة البحرية، فيما استمرت كافة أعمال الصيد بالميناء الشرقى وسواحل المدينة بصورة طبيعية.

طقس شديد الحرارة بالأسكندرية
طقس شديد الحرارة بالأسكندرية
طقس شديد الحرارة بالأسكندرية
طقس شديد الحرارة بالأسكندرية
طقس شديد الحرارة بالأسكندرية
طقس شديد الحرارة بالأسكندرية
طقس شديد الحرارة بالأسكندرية
طقس شديد الحرارة بالأسكندرية
طقس شديد الحرارة بالأسكندرية
طقس شديد الحرارة بالأسكندرية
طقس شديد الحرارة بالأسكندرية

المصرى اليوم

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