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محافظ قنا يتفقد أعمال الرصف بمركز الوقف

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تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة، سيراً علي الاقدام لمسافة ٢ كيلو متر أعمال الرصف التي تجري بمدخل قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ضمن أكبر خطة رصف تشهدها محافظة قنا للنهوض والارتقاء بمستوي البنية التحتيه في قطاع الطرق والنقل، وذلك للتأكد من المواصفات القياسية والفنية لاعمال الرصف، تنفيذا لخطة الدولة للتنميه المستدامة ورؤيه 2030 وبرنامج تنميه صعيد مصر.

ورافق المحافظ خلال الجولة، المهندس صالح محمود جاد مدير مديرية الطرق والنقل، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق قامت بأخذ عينات من الطريق لارسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف، مشيرا إلي أن التكلفة الإجمالية لأعمال استكمال رصف مدخل قرية المراشدة تقدر بحوالي ٣ مليون و ٧٠٠ ألف جنيه بطول ٢ كيلو متر وبعرض ١٢ متر بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بقنا، وذلك ضمن عملية تجديد ورصف عدد من مداخل المدن والقرى بنطاق المحافظة، مؤكدا حرصه الشديد علي متابعة تنفيذ كافة المشروعات القومية ميدانياً للتأكد من نسب التنفيذ ومراعات المواصفات الفنية ومعايير الجودة المحدده، في ضوء الأهمية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية لهذا الملف الهام لإرتباطه بالتنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين.

محافظ قنا يتفقد الرصف

المصرى اليوم

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