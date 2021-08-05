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«زومبي في بيت رعب».. ملاحظات على العرض الخاص لـ«الإنس والنمس» (صور)

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لقطات إنسانية وإفيهات كوميدية شهدها العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي والمخرج شريف عرفة الذي أقيم أمس في أحد سينمات المولات بحضور أبطال الفيلم وعدد من النجوم.

الفيلم الذي يعيد هنيدي إلى السينما بعد غياب منذ فيلمه «عنتر ابن ابن ابن شداد»- وحقق مليون ونصف جنيه في أول ليلة عرض -شهد أجواء طريفة استبقت حضور النجوم حيث تم وضع تماثيل ضخمة لحيوانات وزومبي وهياكل عظمية وجماجم وماكيتات تحمل اسم «بيت الرعب» لتشير إلى أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الكوميديا والرعب..وتم تحويل السينما والريد كاربت التي استقبلت النجوم إلى مايشبه بيت رعب على طريقة الأجواء الهوليودية..وارتدى بعض الموديلز ملابس من القرون الوسطى صممتها مصممة الأزياء التي صممت ملابس الفنانين بالفيلم.

وشهد العرض الخاص ظهور خاص للنجوم بصحبة عائلاتهم حيث حضر الفنان محمد هنيدي بصحبة زوجته وابنيه كما ظهرت الفنانة صابرين لأول مرة بصحبة ابنيها الشابين وحضر الفنان إدوارد بصحبة زوجته وأبنيه.

وقال هنيدي في تصريحات له عقب العرض الخاص: «أتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور وهو تجربة جديدة وكوميديا مختلفة».

وأضاف: «نقدم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة مثل الأفلام الأجنبية بمستوي متطور وجديد وبقصة ممتعة مناسبة لكل الأسرة وللعائلة كلها وإن شاء الله تشوفوه وتنبسطوا انتوا وصحابكم وأسرتكم».

ويشارك في بطولة الفيلم صابرين وسليمان عيد وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومنة شلبي التي فاجئت الحضور بطبع قبلة على رأس الفنان شريف دسوقي بمجرد رؤيته على مقعده المتحرك في أول ظهور عام له بحفل فني منذ أزمة بتر ساقه قبل أشهر.

من جانبه وجه الفنان شريف دسوقي الشكر لكل من دعمه خلال محنة مرضه والتي اضطر خلالها إلى بتر ساقه..ووجه الشكر لجمهوره الذي دعمه ودعا له بالتعافي.

وخلال تصريحات له عقب العرض الخاص قال دسوقي: «الحمد لله أصبحت أفضل وأشكر من دعمني في تلك المحنة سواء من جمهوري أو زملائي وأتمنى أن يعجب الفيلم الجمهور».

وظهر الفنان وهو يجلس على مقعده المتحرك مبتسما أمام كاميرات المصورين.

ومن المقرر أن يشارك شريف دسوقي أيضا في افتتاح مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» التي يشارك في بطولتها أمام النجم يحيى الفخراني وتنطلق عروضها في الإسكندرية 17 أغسطس الجاري.

وكان الفنان شريف دسوقي قد استعان بطرف صناعي تم تركيبه له لكي يساعده على السير، بعد بتر ساقه ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح والذي أمر بإحضار طرف صناعي من الخارج وتم تركيبه له في .

العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس
العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس

المصرى اليوم

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