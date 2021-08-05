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سائق «توك توك» ينهي حياة زميله بسبب الخلاف على أولوية التحميل بقنا

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سائق «توك توك» ينهي حياة زميله بسبب الخلاف على أولوية التحميل بقنا سائق «توك توك» ينهي حياة زميله بسبب الخلاف على أولوية التحميل بقنا

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أنهى سائق توك توك حياة زميلة أثر قيامة بطعنه بمطواة بسبب الخلاف على أولوية تحميل الزبائن بجوار محطة البنزين بمنطقة الشؤون بمدينة قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا إخطارًا من قسم قنا يفيد بالعثور على جثة محمود سيد كامل سائق تروسيكل ملقاة بجوار محطة البنزين في الشؤون التابعة لدائرة البندر، وبها طعنتين بسلاح أبيض «مطواة».

اسعاف - صورة أرشيفية

كشفت تحريات المقدم محمد إيهاب خلف الله رئيس مباحث قسم قنا والرائد بسام حمزة معاون أول أن مرتكب الواقعة المتهم «علاء.م.ع» سائق زميله بالموقف وجاره في الإقامة السكنية، حيث نشبت بينهما مشادات على أسبقية الدور الأول في حمولة الركاب على التروسيكل فاعترضا الاثنين على طلوع أحدهما قبل الآخر، قام على إثر ذلك المتهم بطعن المجني عليه طعنتين بالمطواة وفر هاربًا وتمكنت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم أثناء هروبه إلى قرية الحجيرات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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