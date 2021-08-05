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افتتاح 36 مأخذ مياه بمشروع استكمال ري 12 ألف فدان بقنا (صور)

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شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، افتتاح ٣٦ مأخذ مياه ري بمشروع استكمال ري ١٢٥٠٠ فدان ضمن المبادرة الرئاسية لتوزيع ٢٤٠٠ فدان لأبناء قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وذلك في إطار المشروعات التنموية الواعدة التي تنفذها الدولة المصرية.

إنشاء مأخذ مياة بقنا

أكد محافظ قنا أنه تم افتتاح ٣٦ مأخذ مياه بالترعة الفرعية الغربية رقم ١ بطول ١٤.٥ كم لتوفر مياه الري لـ ٨ آلاف و٢٠٠ فدان، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام أنظمة الري الحديثة في أعمال الزراعة نظرا لما تقدمه هذه النظم من مردود إيجابي في ترشيد استخدام المياه ورفع جودة المحاصيل، الأمر الذي قد يساهم في استصلاح مساحات أخرى فضلا عن دورها في خفض تكاليف التشغيل.

إنشاء مأخذ مياة بقنا

وأضاف أن مشروع استكمال الري الخاص باستصلاح ١٢٥٠٠ فدان يتضمن ٤٢ مأخذ على الترعة الغربية والشرقية بالمشروع ، موضحا أن المشروع ممول من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتقدر تكلفته بحوالي ١٣ مليون جنيه وتم تنفيذه بمعرفة وزارة الموارد المائية والري.

إنشاء مأخذ مياة بقنا

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية المستدامة خاصة الزراعية منها لكونها تهتم بشريحة عريضة من المصريين حيث توفير الكثير من فرص العمل في شتي نواحي الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها.

إنشاء مأخذ مياة بقنا

المصرى اليوم

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