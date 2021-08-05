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ما مقدار معجون الأسنان الذي تضعه على الفرشاة أثناء تنظيف الأسنان؟ وهل تعتقد حقا أنه كلما زاد المعجون كان ذلك أفضل؟

طبيبة الأسنان كاريثكا ساربندران، التي تدير عيادة أسنان خاصة في تورونتو بكندا، شاركت نصيحتها التي ستغير نظرتك تمامًا فيما يتعلق بتنظيف أسنانك بالفرشاة.

فوجئ الناس تمامًا بعد مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بها واعترفوا أنهم استخدموا كمية أكبر بكثير.

وكتب أحد المتابعين: «شكرًا على النصيحة الذكية.. اتضح أنني استخدمت معجونًا أكثر بكثير من اللازم».

ثم نشرت بعد ذلك مقطع فيديو آخر أوضحت فيه مقدار معجون الأسنان الذي يجب استخدامه للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أعوام وأكثر- بحجم حبة الأرز تقريبًا.

وأظهرت دراسات قليلة في الماضي أن استخدام الكثير من معجون الأسنان يمكن أن يضر بالأسنان لأنه يمكن أن يزيل المينا.

ويحتوي معجون الأسنان على مواد كاشطة في مكوناته، التي يمكن، جنبًا إلى جنب مع «الفرك» الشديد، أن تضر بمينا الأسنان وتقللها بمرور الوقت.

أحد أسباب عدم المبالغة في كميات المرهم هو العنصر النشط فيه، الفلورايد.

والفلور هو عنصر طبيعي يُستخدم كأحد مكونات طلاء الأسنان، وبدونه تتشكل تشققات وثقوب في الأسنان.

ويستخدم مصنعو معجون الأسنان أحد مشتقات العنصر، الفلورايد، في تكوين مراهمهم.

ومع ذلك، فإن الفلورايد الزائد حول الأسنان يؤدي إلى التسمم بالفلورايد، وهو مرض يتسم بتغير لون الأسنان أو ظهور بقع عليها بسبب التعرض المفرط للفلورايد.

وتتطور هذه الحالة بشكل رئيسي عند الأطفال لأن إحدى مشاكل معجون الأسنان للأطفال هي الطعم الحلو الذي يجعلهم يبتلعونه.