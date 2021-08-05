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رئيس «مياه الأقصر» يتابع مشاريع 34 قرية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»

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رئيس «مياه الأقصر» يتابع مشاريع 34 قرية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» رئيس «مياه الأقصر» يتابع مشاريع 34 قرية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»

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تفقد الواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، الخميس، الأعمال القائمة لمشاريع الإحلال والتجديد ومشاريع المد والتدعيم في ٣٤ قرية بمركزى إسنا وأرمنت ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة بمحافظة الأقصر وذلك من خلال عدد من الجولات الموسعة على مدار الأسبوع.

كما تفقد «كمال» محطات مياه الشرب التي تشمل أعمال الإحلال والتجديد والتى يتم تطويرها ورفع كفاءتها حتى تستطيع تقديم الخدمة بالشكل المطلوب ضمن خطة الدولة لتحسين الخدمات في القرى والريف المصرى والتى يجرى العمل بها ضمن البرنامج الرئاسى (حياة كريمة) وشملت محطة مياه الكلابية ومياه الدير وترعة ناصر ومحطة مياه الغريره بمركز إسنا ومحطة مياه المحاميد بحرى بمركز أرمنت.

ورافقه خلال الجولة مهندس ياسر العشاوى مدير إدارة مياه إسنا والمهندس علاء برعى مدير إدارة مياه أرمنت حيث أثنى رئيس الشركة على الجهد المبذول من العاملين بالمشروع لضمان سرعة إنهاء الأعمال في الوقت المطلوب.

المصرى اليوم

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