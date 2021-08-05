المدير التنفيذى للرعاية الصحية: تقديم أفضل الخدمات لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالاقصر

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أجرى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بجولة شملت الإدارات المختلفة بفرع الهيئة في محافظة الأقصر، وذلك لمتابعة سير العمل والتنسيق بين الإدارات المختلفة بالفرع في إطار ضمان أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة ولكافة المتعاملين .

وعلى هامش الجولة، اجتمع الدكتور أمير التلواني، مع د. إسماعيل العربي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ومدراء الإدارات المختلفة بالفرع، لاستعراض آخر انجازات ملف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء المحافظة والتحول الرقمي للخدمات، إضافة إلى عرض آليات العمل والتنسيق بين الإدارات المختلفة ومناقشة التحديات؛ بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة في «تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر» لكافة المتعاملين وبجودة عالمية .

ووجه المدير التنفيذي للهيئة بضرورة استمرار الجهد والعمل الجاد نحو توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين.