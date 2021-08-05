«حد يعرف الحكاية».. دينا فؤاد تروج لفيلمها «200 جنيه»

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روجت الفنانة دينا فؤاد ، عبر صفحتها الرسمية على موقع «انستجرام»، لفيلمها السينمائى الكبير «200 جنيه» والذى يضم نخبة من نجوم الفن، حيث نشرت صورة لها وهى تمسك 200 جنيه، وكتبت عليها :«حد يعرف إيه حكاية ال 200 جنيه دى»، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مؤكدين أنهم في انتظار عرض الفيلم بالسينمات.

وتظهر دينا فؤاد في الفيلم بدور مختلف ومميز عن أدوارها السينمائية السابقة، ويعد الدور بمثابة المفاجأة لجمهورها، ويأخذ الفيلم الطابع السردى المختلف، إذ يدور في إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

ويعتمد فيلم «200 جنيه» على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى، محمود حافظ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبدالعزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وتقرأ حاليا دينا فؤاد عدد من السيناريوهات السينمائية والدرامية والمسرحية، للمفاضلة فيما بينها واختيار عمل تقدمه لجمهورها خلال الفترة المقبلة.

وكانت دينا فؤاد قد حققت نجاحا في مسلسل «اللى مالوش كبير» وتصدرت ترند «تويتر» بعد تألقها في دور «قدرية» زوجة «سيف الخديوى» الذي جسده أحمد العوضى، ومن قبله حققت نجاحا في مسلسل «جمال الحريم» عبر شخصية «حنان«.