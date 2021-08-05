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استشاري أمراض معدية: لا يُنصح بنزع الكمامات حالياً واللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا

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استشاري أمراض معدية: لا يُنصح بنزع الكمامات حالياً واللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا استشاري أمراض معدية: لا يُنصح بنزع الكمامات حالياً واللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا
دعا إلى الالتزام بالمسافات الآمنة والتباعد الجسدي في الأماكن العامة وتعقيم الأيدي

استشاري أمراض معدية: لا يُنصح بنزع الكمامات حالياً واللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا

نصح استشاري الأمراض المعدية الدكتور مقبل الحديثي، بعدم نزع الكمامات في الوقت الحالي، والإلتزام بالمسافات الآمنة، والتباعد الجسدي في الأماكن العامة، مع تعقيم الأيدي بشكل منتظم، أو غسلها بالماء والصابون للوقاية من كورونا.

ولفت "الحديثي" في مداخلة مع قناة ""، إلى أن تناول اللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا، وقال: "قد يصاب الشخص بالفيروس بعد تناول التطعيم، بدون أعراض، أو بأعراض خفيفة، لكنه يكون مصدر خطر لنشر المرض، لذا يجب أخذ الاحتياطات الوقائية لحماية الفرد والمجتمع".

صحيفة سبق اﻹلكترونية