إصابة ٣ أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم ملاكي بجرار زراعي على رافد الطريق الدولي الساحلي" بلطيم كفر الشيخ "، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الصحة وغرفة الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم ملاكي بجرار زراعي رافد على الطريق الدولي الساحلي، فهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من محمود ابراهيم قطب ، 22 سنة من القنطرة ، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمني ، وصلاح إيهاب صلاح 21سنة ، من حي قباء، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن ، ومحمود ابراهيم محمد 28سنة ،من الحمراوي ،باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساعد الأيمن، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.