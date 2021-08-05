الداخلية : ضبط (3) قضايا تهريب (سيارات مستعملة).

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واصلت قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب،ومخالفات الإجراءات الجمركية، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (3) قضايا تهريب أبرزها (سيارات مستعملة).

وقالت الداخلية في بيان صادر عنها اليوم الخميس: «في مجال الأمن العام ضبط (25) قضية متنوعة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1045) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (136) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها»