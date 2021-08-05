«الإجازة الصيفية فرصة»: «تعليم أسوان» تطلق مبادرة «طوّر ذاتك» لتأهيل الشباب

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تنظم الوحدة المدرسية للانتقال إلى سوق العمل بمدرسة محمد صالح حرب الفنية المتقدمة خمس سنوات مبادرة (طوّر ذاتك) وذلك تحت رعاية خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .

وتأتي هذه المبادرة في إطار رفع المهارات الشخصية لدي الطلاب واطلاق جيل واعٍ مبدع قادر على اتخاذ القرار المستقبلى السليم في حياته والانطلاق إلى سوق العمل.

وتهدف المبادرة إلى دعم المهارات العقلية والشخصية لدى الطلاب للانتقال لسوق العمل مثل كتابة السيرة الذاتية ووالمقابلات الشخصية ومهارات الاتصال وتطوير الشخصية.

كما يستهدف التدريب جميع الطلاب في محافظة أسوان في المرحلة العمرية (١٥-١٨سنة) حيث يتم تنفيذ التدريب داخل مدرسة محمد صالح حرب ويقدم التدريبات مجموعة من كوادر التعليم الفني ممن تلقوا التدريبات في هذا المجال.