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بث مباشر لحظة بلحظة .. إسبانيا (0)-(0) الدنمارك (الشوط الأول) نصف نهائي كرة اليد

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مواجهة من العيار الثقيل تجمع منتخب إسبانيا لكرة اليد ضد منتخب الدنمارك اليوم الخميس 5 -8 -2021 في نصف نهائي منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020.

وكانت المواجهة الأولى في دور نصف النهائي قد انتهت بفوز فرنسا على 27-23، وتأهل فرنسا للمباراة النهائية أمام الفائز من إسبانيا ضد الدنمارك، فيما يلعب الخاسر مع مصر على تحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

وأعلنت قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة إسبانيا ضد الدنمارك عبر قناة بي إن سبورت اكسترا 2 المفتوحة

التردد: 11052
القمر الصناعي القناة: نايل سات
معامل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ:3/4

بث مباشر .. موعد مباراة اسبانيا والدنمارك كرة يد
مباراة مصر والدنمارك بمونديال اليد - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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