أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحصين 55 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

Print
تحصين 55 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف تحصين 55 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الطب البيطري، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تحصينه قد وصل إلى 55 ألف و268 رأساً ،بواقع: 48ألف و660 من الأبقار و6163من الجاموس،445من الأغنام والماعز، فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك

بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك