أخبار عاجلة

مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
«جامع والعناني» يبحثان الاستعدات النهائية للمشاركة في إكسبو -
سمير حلبية: جلسة مع الزملك لحسم صفقة العراقي..ولم نقيد اللاعب في افريقيا -
«توتنهام» يُقدم عرضًا جديدًا لضم «فلاهوفيتش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سفير المملكة لدى الدنمارك يقدم أوراق اعتماده

Print
سفير المملكة لدى الدنمارك يقدم أوراق اعتماده سفير المملكة لدى الدنمارك يقدم أوراق اعتماده
استقبلته نائب رئيس إدارة المراسم بوزارة الخارجية

سفير المملكة لدى الدنمارك يقدم أوراق اعتماده

استقبلت نائب رئيس إدارة المراسم بوزارة الخارجية الدنماركية أستريد روغي، السفير المعين حديثاً لدى مملكة الدنمارك سهل بن مصطفى عرقسوس.

وقدم السفير عرقسوس خلال الاستقبال، أوراق اعتماده للسيدة روغي، والتي بدورها تمنت له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، معبرة عن تطلعاتها لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير "عرقسوس"، متانة العلاقات التي تربط بين البلدين، وسعيه للعمل على تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، معربًا عن شكره على الترحيب وحسن الاستقبال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان

أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان

جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"

"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية

"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا