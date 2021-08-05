سفير المملكة لدى الدنمارك يقدم أوراق اعتماده

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استقبلته نائب رئيس إدارة المراسم بوزارة الخارجية

استقبلت نائب رئيس إدارة المراسم بوزارة الخارجية الدنماركية أستريد روغي، السفير المعين حديثاً لدى مملكة الدنمارك سهل بن مصطفى عرقسوس.

وقدم السفير عرقسوس خلال الاستقبال، أوراق اعتماده للسيدة روغي، والتي بدورها تمنت له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، معبرة عن تطلعاتها لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير "عرقسوس"، متانة العلاقات التي تربط بين البلدين، وسعيه للعمل على تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، معربًا عن شكره على الترحيب وحسن الاستقبال.