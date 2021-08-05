"الندوة العالمية" توزع 800 سلة غذائية على الفقراء واللاجئين في النيجر

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خديجة بازوما تشيد بجهودها التنموية المؤثرة والحاضرة

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بتوزيع (800) سلة غذائية على الفقراء واللاجئين في منطقة "كوني"، التي تبعد عن العاصمة نيامي بـ(400)كم بجمهورية النيجر.

جاء هذا المشروع تحت رعاية السيدة الأولى لجمهورية النيجر السيدة خديجة بازوما التي التقت مؤخرًا في البيت الرئاسي بمدير مكتب الندوة بالنيجر، ورحّبت بالتعاون المثمر مع الندوة العالمية، وأشادت بجهودها التنموية المؤثرة والحاضرة في المجتمع النيجري.

من جهته، أثنى مدير مكتب الندوة العالمية في النيجر أسامة السباعي على جهود المملكة حكومة وشعبًا في عنايتها بالعمل الإنساني، وتقديم مساعداتها المتواصلة لمختلف شعوب العالم، ووقوفها الدائم مع مختلف المجتمعات المحتاجة والمتأثرة بالأزمات والكوارث الطبيعية.