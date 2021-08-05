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الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة

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الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة
جدّدت التضامن الكامل مع المملكة العربية إزاء هذه الهجمات الإرهابية

الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية، بطائرة مسيرة مفخخة، اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمرتها.

وأكدت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة؛ مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يُعد دليلًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد البيان على أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة، تَعده الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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