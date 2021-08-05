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«الهلباوي» في ليلة للإنشاد بأوبرا الإسكندرية الأحد

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«الهلباوي» في ليلة للإنشاد بأوبرا الإسكندرية الأحد «الهلباوي» في ليلة للإنشاد بأوبرا الإسكندرية الأحد

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مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية يقدمها المنشد على الهلباوي في الثامنة مساء الأحد 8 اغسطس على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، منها أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتي، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة.

يذكر أن على الهلباوى إبن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوي، بدأ الغناء في عمر 17 عاما مع فرقة «الهلباوى» ثم انفصل تدريجيا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذي يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، قدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.

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